يحسم المدرب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الأهلى، مصير صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، بعد أن طلب فايلر من معاونيه إعداد تقرير شامل عن اللاعب، بعد متابعته عن قرب خلال فترة توقفالدورى.
ويترقب صالح جمعة العودة للمشاركة من جديد فى مباريات الأهلى بعد خروجه من الحسابات فى الفترة الأخيرة، خصوصًا أن اللاعب بدأ بالفعل رحلة البحث عن عروض خارجمصر حال استمرار تجميده مع الأهلى.
أكد صالح لعدد من المقربين منه عدم صحة ما تردد حول تلقيه عرضًا من نادى الزمالك للانتقال إلى صفوفه، موضحًا أنه مرتبط بعقد رسمى مع الأهلى يمتد حتى عام 2022، ولا يحق له الرحيل من الأساس من دون إذن القلعة الحمراء.
كانت هذه تفاصيل خبر صالح جمعة يكشف حقيقة انتقاله للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.