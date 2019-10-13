بدأت اليوم تدريبات المنتخب العربى لذوى الإعاقة الذهنية لعبور بحر المانش فى يوليو 2020 فى إحدى شواطئ مدينة الغردقة بقيادة السباح العالمى خالد شلبى وكيل الاتحاد الإنجليزى لعبور المانش فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط أول من عبر المانش بذراع واحدة ومعاونة السباحة الأوليمبية شيروت حافظ . وأوضح شلبى أن المنتخب يضم السباحين محمد الحسينى من مصر وحسام المحينشى وفيصل القصيبى من السعودية ، وفرانك، أنجيلا، تينا من ألمانيا فى أول منتخب عربى أوروبى فى تتابع عبور المانش. وأضاف أن التدريب الهدف منه معرفة مدى إمكانيتهم للسباحة فى المياه المفتوحة ورسالة للعالم أن شباب العرب طاقة فعالة فى المجتمع . مؤكدًا أن هناك اختبارًا فى يناير المقبل فى مياه نهر النيل للسباحة فى المياه الباردة لاختبار المشاركين. المياه الباردة لاختبار المشاركين. وتابع أن محاولة عبور المانش تهدف إلى إعادة أمجاد مصر وريادتها فى رياضة السباحة الطويلة لذوى الاحتياجات الخاصة. وقال عبدالله الزبدة نائب رئيس اتحاد السباحة الباراليمبية السعودية المرافق للسباحين السعودين أن مشاركة المعاقين فى مثل هذا المحافل الدولية تساعدهم على الاندماج الاجتماعى وتساعد على رفع معنويات الأسرة مما له الأثر الطيب على مسيرة السباحين . Advertisements وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم أن مشاركة السباحين السعوديين فى المنتخب العربى لعبور المانش سجل جيد فى البطولات الدولية للسباحة .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. بدء تدريبات المنتخب العربي لعبور المانش لذوي الإعاقة بالغردقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.