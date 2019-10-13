رياضة | محمد صلاح ينشر صورة جديدة بدون أليساندرا أمبروسيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح ينشر صورة جديدة بدون أليساندرا أمبروسيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام" لصالح مجلة GQ البريطانية ولكن هذه المرة بدون وجود أليساندرا أمبروسيو عارضة الأزياء البرازيلية.

كان محمد صلاح قد ظهر في حملة دعائية مع عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو مما عرضه لبعض الانتقادات.

أليساندرا أصبحت الأكثر بحثًا على جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد جلسة تصوير مع محمد صلاح مما أحدث ردود فعل واسعة من جانب متابعي "مو" والجمهور المصري، بين السخرية من هذه الصور وغضب من اللاعب لعدم تماشي ظهوره المثير للجدل مع تلك الفتاة مع عادات وقيم مجتمعنا.

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وولدت عارضة الأزياء في أبريل لعام 1981 (37 عامًا)، في مدينة إيريتشيم البرازيلية كما أن لها أصول بولندية حيث أن جدتها والدة أبيها هاجرت من بولندا للبرازيل عام 1929، وتعد من أشهر عارضات الأزياء في العالم، حيث تعمل لدى فيكتوريا سيكريت أحد أشهر شركات الملابس الداخلية والعطور والإكسسوارات ومنتجات العناية بالجسم، كما شاركت في العديد من الحملات الدعائية وعروض الأزياء لأهم دور الأزياء العالمية.

وتعد أمبروسيو من أغني عارضات الأزياء حيث يتجاوز دخلها السنوي 6 ملايين دولار، ولم يتوقف طموحها عند عروض الأزياء فقط، بل أطلقت خط إنتاج للملابس يحملها اسمها، كما شاركت في عدد من الأفلام السينمائية والأعمال التليفزيونية أشهرها فيلم "كازينو رويال" والذي حقق إيرادات واسعة، كما تعتبر من أكثر النساء جاذبية بالعالم قبل جلسة تصوير أليساندرا مع محمد صلاح.