رياضة | ريال مدريد يتودد لإنهاء الصفقة التاريخية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتودد لإنهاء الصفقة التاريخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يخطط نادي ريال مدريد لضم بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ينوي استغلال وجود ألفونس أريولا حارس الفريق المعار من صفوف باريس سان جيرمان للتقرب من وكيله مينو رايولا لحسم الصفقة.
وأضاف أن بيريز يحاول التقرب من رايولا لإنهاء الصفقة التاريخية في ظل إصرار زين الدين زيدان على ضم بول بوجبا.