رياضة | هدف مزدوج لبرشلونة قبل نوفمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدف مزدوج لبرشلونة قبل نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اسبانية عن أهداف نادي برشلونة الاسباني خلال الفترة القادمة، وقبل فترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر المقبل.

وذكرت صحيفة " L'Esportiu" أن نادي برشلونة لديه "هدف مزودج" سوف يسعي لتحقيقه قبل فترة التوقف الدولي القادمة في شهر نوفمبر المقبل، حيث يرغب البرسا في الاستحواذ علي صدارة ترتيب الدوري الاسباني، بالإضافة لضمان تأهله رسميًا لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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ويخوض فريق برشلونة 7 مباريات خلال الفترة القادمة وقبل التوقف الدولي في نوفمبر القادم (5 مباريات بالدوري الاسباني - مباراتين بدوري أبطال أوروبا)، ويسعي النادي الكتالوني لتحقيق الانتصارات في المباريات السبعة، من أجل اعتلاء قمة ترتيب الليجا قبل التوقف الدولي، بالإضافة لحجز تذكرة العبور للدور التالي في دوري أبطال أوروبا.

يحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني، برصيد 16 نقطة جمعها من 5 انتصارات، وتعادل وهزيمتين، ويأتي خلف غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الصدارة حاليًا برصيد 18 نقطة، ويلتقي الفريقين يوم 26 أكتوبر الجاري، في لقاء الكلاسيكو الاسباني ضمن منافسات الليجا.

أما في دوري أبطال أوروبا، يحتل الفريق المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن فريق بوروسيا دورتموند الألماني، ويسعي لتحقيق انتصارين على فريق سلافيا براج في الجولة الثالثة والرابعة لدور المجموعات من أجل ضمان التأهل لدور الـ16 بالبطولة.