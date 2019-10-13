رياضة | أسطورة ليفربول : الفريق ممتع مع كلوب .. والثلاثي الهجومي لا يمكن إيقافه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة ليفربول : الفريق ممتع مع كلوب .. والثلاثي الهجومي لا يمكن إيقافه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول السابق بالمستوى الذي يقدمه الريدز في الفترة الأخيرة تحت قيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب.

وقال جيرارد في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي "ليفربول أصبح يؤدي بشكل رائع في آخر عامين، بعد أن طبق كلوب فلسفته وأصبح الجميع يستمتع بمشاهدة الفريق" .

وتابع جيرارد : "أصبحت واثقا دائمًا أنهم سيحققون الفوز بغض النظر عن المنافس سواء كانوا يلعبون في دوري أبطال أوروبا أو في الدوري الإنجليزي الممتاز".

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وأضاف : "ليفربول لديه ثلاثي هجومي يقدم مستوى رائعًا ولا يمكن إيقافه في بعض الأحيان".

وواصل: "كذلك أحدث فان دايك فارقًا كبيرًا رفقة الفريق، جنبًا إلى جنب مع حراسة المرمى وباقي اللاعبين أيضًا".

وأتم النجم الإنجليزي: "إنهم فريق رائع وينال إعجاب الجماهير وهم الآن في صدارة الدوري الإنجليزي، لكنني متأكد من أنني وكلوب نفكر بنفس الطريقة، فهو يفكر في نفس الشيء فقط، وهو محاولة الفوز في المباراة المقبلة فقط".