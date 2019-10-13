رياضة | برشلونة ينتظر حدثا غير مسبوق في 2019 (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة ينتظر حدثا غير مسبوق في 2019 (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن حدث غير مسبوق في تاريخ نادي برشلونة الاسباني يحدث لأول مرة بالموسم الكروي الحالي 2019 -2020، ويخص الزي الذي سيرتديه الفريق الكتالوني خلال مباريات الموسم.

وذكر موقع " FH" أن نادي برشلونة استقر بشكل نهائي ورسمي علي القميص الرابع للفريق الكتالوني بالموسم الحالي، مؤكدًا أن الفريق سوف يرتدي هذا القميص في المباريات الكبري مثل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في "سانتياجو برنابيو".

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ونشر الموقع صورة للقميص الرابع لنادي برشلونة والذي ظهر باللون الأصفر الكامل مع وجود 4 خطوط باللون الأحمر، مع وجود شعار النادي وشعار شركة "نايكي" والذي تنتج ملابس البرسا منذ عام 1998.

وأكد موقع "FH" أن هذه المرة الأولي في تاريخ نادي برشلونة الذي سيمتلك فيها الفريق 4 قمصان مختلفة في موسم واحد.

ويحتل نادي برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 16 نقطة، من 5 انتصارات، وتعادل وهزيمتين، ويتأخر بنقطتين عن غريمه التقليدي نادي ريال مدريد صاحب المركز الأول برصيد 18 نقطة.