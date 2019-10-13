رياضة | برشلونة يحدد أول الراحلين في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحدد أول الراحلين في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اسبانية عن اقتراب رحيل لاعبين عن صفوف نادي برشلونة الاسباني خلال سوق الانتقالات الشتوية القادم، في إطار خطة إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية والاستغناء عن العناصر غير المفيدة في تشكيلة الفريق الكتالوني بالوقت الحالي.

برشلونة يتخلص من راكيتيتش وكارليس ألينيا في الشتاء

وذكرت صحيفة "سبورت" الاسبانية أن إدارة نادي برشلونة تفكر بقوة في التخلص من الثنائي الكرواتي إيفان راكيتيتش وكارليس ألينيا، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت الصحيفة الاسبانية أن راكيتيتش وألينيا خيارات محتملة للرحيل عن صفوف نادي برشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، حال استمرار عدم مشاركتهما رفقة الفريق الكتالوني، حيث خرج اللاعبان بشكل كبير من حسابات ارنستو فالفيردي المدير الفني للبرسا في الوقت الحالي.

برشلونة يستقر على إعارة كارليس ألينيا

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وأشارت الصحيفة الاسبانية أن كارليس ألينيا سيخرج على شكل إعارة خلال سوق الانتقالات الشتوية، و لكن لن يتم بيعه، حيث يمتلك اللاعب العديد من العروض في الفترة الحالية، وسيتم إعارته، للحصول على فرصة للمشاركة بشكل أفضل مع أي فريق قبل العودة لتدعيم صفوف النادي الكتالوني مجددًا.

راكيتيتش يقترب من الرحيل النهائي عن برشلونة