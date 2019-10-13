رياضة | موعد أول مباراة لـ"ميسي" مع الأرجنتين بعد انتهاء عقوبة الإيقاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد أول مباراة لـ"ميسي" مع الأرجنتين بعد انتهاء عقوبة الإيقاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني، قريبًا من العودة للمشاركة مع منتخب الأرجنتين، وذلك بعد اقتراب إنتهاء عقوبته بالإيقاف والتي فرضها عليه اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونيمبول" في أغسطس الماضي بعد تصريحاته الهجومية ضد الاتحاد عقب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كوبا أمريكا.

عقوبة قاسية على ليونيل ميسي بعد مباراة تشيلي

ليونيل ميسي كان قد تعرض للطرد في مباراة المركز الثالث والرابع بالنسخة الماضية من بطولة كوبا أمريكا، في مباراة منتخب بلاده ضد تشيلي، وبعد المباراة انفجر غاضبًا وشن هجومًا عنيفًا ضد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، واتهم مسؤولي الاتحاد بالفساد كما هاجم حكام المباريات مما عرضه لعقوبة قاسية.

وقرر اتحاد أمريكا الجنوبية بعد تصريحات ميسي الهجومية إيقاف اللاعب لمدة 3 أشهر وتغريمه 50 ألف دولار، ومنعه طيلة فترة الإيقاف من المشاركة مع منتخب التانجو في أي مباراة ودية أو رسمية، وذلك بداية من 3 أغسطس الماضي.

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تعرف على أول ظهور لـ"ميسي" مع الأرجنتين بعد إنتهاء عقوبته

تنتهي عقوبة إيقاف ليونيل ميسي يوم 3 نوفمبر المقبل، بعدها سيكون اللاعب متاح للمشاركة رفقة منتخب الأرجنتين في المباريات.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنه من المنتظر أن أول ظهور لـ"ميسي" مع منتخب التانجو بعد انتهاء إيقافه، سيكون في المباراة الودية ضد منتخب الأرجنتين المقرر لها يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر، والتي قد تقام في المملكة العربية السعودية.

أما ثاني مباريات ليونيل ميسي مع الأرجنتين بعد عودته من الإيقاف قد تكون أمام منتخب بارجواي يوم 18 نوفمبر المقبل في مدينة "دكا" عاصمة بنجلاديش.