رياضة | فيديوهات خاصة من "فايلر" قبل مباراة الأهلي والزمالك في القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديوهات خاصة من "فايلر" قبل مباراة الأهلي والزمالك في القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد مباراة الأهلي والزمالك في القمة استعدادًا خاصة من الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة رينيه فايلر والمقرر لها مساء السبت المقبل ضمن مواجهات الأسبوع الرابع من منافسات المصري

ومنح الجهاز الفني لقلعة الحمراء بقيادة السويسري رينيه فايلر اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة لالتقاط الأنفاس قبل استئناف التدريبات اليوم استعدادا لمواجهة القلعة البيضاء

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط بعد الفوز بأول ثلاث مباريات أمام سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.

استعدادات مباراة الأهلي والزمالك في القمة

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ويجتمع رينيه فايلر اليوم الأحد مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق؛ للتحضير لمباراة الزمالك المقرر لها مساء السبت المقبل وتشهد الجلسة ترتيب كافة الأمور الفنية والتحضيرية الخاصة بالمباراة ومناقشة برنامج إعداد اللاعبين والاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالاستعداد للقمة.

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق خلال اليومين الماضيين.

ويبدأ فايلر في عقد المحاضرات الفنية بالفيديو مع اللاعبين بعد أن قام الجهاز المعاون بإعداد تقارير فنية بالفيديو للمنافس؛ لعرضها على اللاعبين ورصد نقاط القوة والضعف وشرحها وفقا للتكليفات المحددة للاعبين قبل مباراة الأهلي والزمالك في القمة

وينتظر الجهاز الفني انتظام لاعبي المنتخبين الأول والأولمبي في التدريبات بعد غدٍ الثلاثاء؛ لتكثيف المحاضرات الفنية بالفيديو التي تستعرض ملخص مباريات الزمالك الأخيرة لدراسته جيدا قبل مواجهة السبت.