رياضة | مدرب سبورتنج: نقص الخبرة سبب التعادل مع بلطيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب سبورتنج: نقص الخبرة سبب التعادل مع بلطيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أيمن دربالة المدير الفني لفريق سبورتنج كاسل أن فريقه أهدر العديد من الفرص وكان الأقرب لتحقيق الفوز علي بلطيم خلال المباراة التي جمعتهما بالأمس علي استاد طنطا في إطار منافسات الجولة الأولي من المجموعة الثامنة لدوري القسم الثالث والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأضاف دربالة في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن عنصر الخبرة كان له أهمية مشيرا إلا أن نادي سبورتنج يعتمد علي اللاعبين الشباب، وكانت الفريق أمام بلطيم يضم مواليد 97 - و98 - و2002، وهو الأمر الذي أثر علي اللاعبين حيث لم ينجحوا في استغلال الفرق التي أتيحت لهم خلال اللقاء، ولكنهم قدموا مباراة رائعة، وقال بأن تتابع المباريات ستعالج خبرة اللاعبين بعد الإحتكاك في الدوري.

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وتابع رغم الإصابات التي لحقت باللاعبين والتي تهز أي فريق، استطاعنا أن نعالجها في الملعب، ووجه الشكر لجميع اللاعبين علي المجهود الجبار، وأيضا الجهاز الفني ومجلس الأدارة علي تقديم كل الدعم للفريق.

وأشار إلي أن طموح الفريق تحقيق مركز جيد في منتصف الجدول والابتعاد عن منطقة الخطر، وراهن علي مجموعة اللاعبين الموجودة بالفريق، سيقدموا مفاجأة في الدوري هذا الموسم والدخول في المربع الذهبي والمنافسة.

ويحتل سبورتنج كاسل المركز السادس برصيد نقطة واحدة، ويحل سبورتنج ضيفا علي شباس الشهداء في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة.