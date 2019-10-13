رياضة | قرار عاجل من الزمالك قبل مباراة القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار عاجل من الزمالك قبل مباراة القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك صرف مستحقات اللاعبين قبل مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها يوم السبت المقبل فى الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري.

ويسعى مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور لتحفيز اللاعبين قبل القمة الصعبة التى يحتاج فيها الفريق الأبيض للفوز لتعويض الخسارة فى بطولة السوبر الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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ويحتل الأهلي صدارة الدوري الممتاز برصيد ٩ نقاط بعد الفوز في ٣ مباريات متتالية على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة ودية غدًا يسعى خلالها رينيه فايلر المدير الفني للفريق لمنح فرصة المشاركة للاعبين العائدين من الإصابة، والبعيدين عن المشاركة في الفترة الأخيرة.