رياضة | أم لطفلين.. معلومات عن حياة أليساندرا أمبروسيو الخاصة التي ورطت محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أم لطفلين.. معلومات عن حياة أليساندرا أمبروسيو الخاصة التي ورطت محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أليساندرا أمبروسيو عارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة أصبحت الأكثر بحثًا على جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها رفقة الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي علي غلاف مجلة (GQ) العالمية، كما نشر نجم الريدز مقطع فيديو يجمعه مع الفتاة الحسناء عبر حساباته علي السوشيال ميديا، مما أحدث ردود فعل واسعة من جانب متابعي "مو" والجمهور المصري، بين السخرية من هذه الصور وغضب من اللاعب لعدم تماشي ظهوره المثير للجدل مع تلك الفتاة مع عادات وقيم مجتمعنا.

من هي أليساندرا أمبروسيو رفيقة "صلاح" علي غلاف مجلة "GQ" العالمية؟

الحسناء البرازيلية من مواليد أبريل لعام 1981 (37 عامًا)، في مدينة إيريتشيم البرازيلية كما أن لها أصول بولندية حيث أن جدتها والدة أبيها هاجرت من بولندا للبرازيل عام 1929، وتعد أمبروسيو من أشهر عارضات الأزياء في العالم، حيث تعمل لدي "فيكتوريا سيكريت" أحد أشهر شركات الملابس الداخلية والعطور والإكسسوارات ومنتجات العناية بالجسم، كما شاركت في العديد من الحملات الدعائية وعروض الأزياء لأهم دور الأزياء العالمية.

وتعد أمبروسيو من أغني عارضات الأزياء حيث يتجاوز دخلها السنوي 6 ملايين دولار، ولم يتوقف طموحها عند عروض الأزياء فقط، بل أطلقت خط إنتاج للملابس يحملها اسمها، كما شاركت في عدد من الأفلام السينمائية والأعمال التليفزيونية أشهرها فيلم "كازينو رويال" والذي حقق إيرادات واسعة، كما تعتبر من أكثر النساء جاذبية بالعالم قبل جلسة تصوير أليساندرا مع محمد صلاح.

معلومات عن الحياة الخاصة لعارضة الأزياء البرازيلية

صور محمد صلاح مع أليساندرا حيث يفضل مشاهير العالم أن تبقي حياتهما الخاصة بعيدة عن الأضواء والإعلام، ولكن في حالة عارضة الأزياء كان الوضع مختلفًا حيث أن قصة ارتباطها برجل الأعمال الشهير جيمي مازور كانت محور حديث وسائل الإعلام فترات طويلة.

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ارتبطت "أمبروسيو" بعلاقة عاطفية برجل الأعمال "جيمي مازور" عام 2005 وأعلنت خطوبتهما عام 2008، وأنجبت منه طفلين، الأولي تدعي "أنجا" ويبلغ عمرها 11 عامًا، بينما الثاني الطفل "ليو" ويبلغ عمره 8 سنوات.

انفصلت الحسناء البرازيلية عن "مازور" عام 2018 وبعد علاقة دامت لمدة 10 سنوات وأسفرت عن طفلين.

محمد صلاح في "ورطة" بعد ظهوره مع الحسناء البرازيلية

ظهور أليساندرا وصلاح وضعه في "ورطة" أمام الجماهير المصرية، لاسيما وأن اللاعب اعتذر عن التواجد في منتخب مصر خلال المعسكر المقام حاليًا، بداعي معاناته من الإجهاد نظرًا لمشاركته بشكل أساسي مع فريقه ليفربول الإنجليزي خلال الفترة الماضية.

الجماهير المصرية احترمت محمد صلاح ورغبته في الحصول على راحة، ثم التواجد مع المنتخب الوطني في الفترة المقبلة، والمعسكرات القادمة، ولكن ظهور اللاعب في الحفلات ومع الحسناوات وآخرهم صور أليساندرا وصلاح أثار غضب الجمهور المصري ضده، نظرًا لما حملته صوره مع المشاهير في حفلة مجلة " GQ" الأخيرة من استفزاز للمصريين، وما زاد الطين بلة ظهوره المثير مع البرازيلية "أمبروسيو" والذي أكد انشغال اللاعب عن منتخب بلاده بحضور الحفلات والسهرات والعبث مع الفاتنات.

كان يجب علي "صلاح" احترام تقاليد وقيم المجتمع المصري وشعور الجمهور المصري والذي لن يقبل أن يري نجمه الأول، في هذه الصور المثيرة، حتي وإن كانت هذه ضريبة نجوميته!