رياضة | قائد ريال مدريد يتغزل في "موهبة" برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد ريال مدريد يتغزل في "موهبة" برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد باللاعب أنسو فاتي نجم نادي برشلونة الإسباني بعد تصعيده للفريق الأول وتسجيل هدفين في أول مشاركتين.

وأكد راموس لصحيفة "آس" الإسبانية أن أنسو فاتي لاعب قوي وواثق من نفسه داخل الملعب كما أنه يمتلك الطموح على التطور.

وقال راموس: "فاتي لديه موهبة فطرية وسرعة فائقة يمكن الاستفادة منها في المنتخب الإسباني الأول.

4 صفقات تشعل الحرب بين برشلونة وريال مدريد

Advertisements

دخل ناديا ريال مدريد وبرشلونة في حرب شرسة على ضم 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وفابيان من نابولي الإيطالي وهافرتس من باير ليفركوزن الألماني وكامافينجا لاعب رين الفرنسي لضمهم في يناير.

وأضافت أن كشافي ريال مدريد وبرشلونة يتواجدون في نفس المباريات من أجل متابعة النجوم الأربعة باستمرار.