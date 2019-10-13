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رياضة | 4 صفقات تشعل الحرب بين برشلونة وريال مدريد

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دخل ناديا وبرشلونة في حرب شرسة على ضم 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

 

 

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وفابيان من نابولي الإيطالي وهافرتس من باير ليفركوزن الألماني وكامافينجا لاعب رين الفرنسي لضمهم في يناير.

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وأضافت أن كشافي ريال مدريد وبرشلونة يتواجدون في نفس المباريات من أجل متابعة النجوم الأربعة باستمرار.

 

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