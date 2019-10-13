رياضة | 4 صفقات تشعل الحرب بين برشلونة وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 صفقات تشعل الحرب بين برشلونة وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل ناديا ريال مدريد وبرشلونة في حرب شرسة على ضم 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وفابيان من نابولي الإيطالي وهافرتس من باير ليفركوزن الألماني وكامافينجا لاعب رين الفرنسي لضمهم في يناير.

Advertisements

وأضافت أن كشافي ريال مدريد وبرشلونة يتواجدون في نفس المباريات من أجل متابعة النجوم الأربعة باستمرار.