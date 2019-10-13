رياضة | الأهلي يصدم كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يصدم كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض محمود كهربا لاعب نادي أفيس البرتغالي لصدمة جديدة من مسئولي نادي الأهلي بشأن ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وتمسك نادي الأهلي بموقفه بعدم الحديث عن التفاوض مع محمود كهربا إلا بعد أن ينهي اللاعب بنفسه أزماته مع الزمالك حتى لا يتعرض للإيقاف في حالة قدومه للقلعة الحمراء.

وخرج أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي بتصريحات على الهواء مؤكدًا أن فريقه لم يفاوض كهربا ولم يتطرق إلى فكرة ضمه وإذا حدث ذلك سيكون من خلال نادي أفيس البرتغالي وذلك في إشارة واضحة إلى أن الأمور خرجت عن سيطرة القلعة البيضاء.

رئيس الزمالك يرد على أزمة كهربا

وأعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن تصريحات طارق حامد لا شأن لها بالقلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن أحمد يحيى وكيل اللاعب، قد قال الحقيقة.

وكشف مرتضى في تصريحات تليفزيونية بفضائية "الحدث اليوم": "وكيل طارق حامد قال الحقيقة، لسنا مديونون لأحد.. كلام طارق حامد ليس علاقة بالزمالك، هذا أمير مرتضى الذي فاز بـ3 بطولات، وأنا وأحمد مرتضى، جالسون على قلوبكم".

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وأكمل منصور تصريحاته : "طارق كتب كلام ليس له علاقة الزمالك، انتهينا من أزمة السنغال دخلنا على أزمة محمود عبدالمنعم كهربا وانتهينا منها بدأنا في مشكلة طارق حامد، نحن لسنا اسرائيل الزمالك نادي وطني، وغدًا سيخلقون مشكلة جديدة للقلعة البيضاء".

وواصل رئيس القلعة البيضاء: "المفاجآت قادمة في موضوع كهربا والزمالك لن يترك حقه، والأهلي يسعى لاستفزازنا الأن"

وهدد رئيس الزمالك محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قائلاً: "لن أترك حقي يا محمود الخطيب واذا نطقت بأسمي مرة أخرىي تلميحًا أو تصريحًا لن أتركك، احذرك يا خطيب".

وأنهي رئيس مجلس إدارة الزمالك تصريحاته : "عندما تعاقدنا مع عبد الله السعيد كان عقده منتهي، أما كهربا عقده مستمر، هذه ليست قيم ومبادىء، وعصام الحضري عندما احترف في سويسرا تم منعه من دخول النادي".