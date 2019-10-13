رياضة | يويفا يحقق مع تركيا لإقحام السياسة في الرياضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يويفا يحقق مع تركيا لإقحام السياسة في الرياضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه سيحقق في التقارير المتداولة بشأن التحية العسكرية للاعبي المنتخب التركي، خلال المباراة أمام ألبانيا، مساء أمس الجمعة في تصفيات يورو 2020.

وقال فيليب تاونسند مسئول الشئون الصحفية باليويفا: "على المستوى الشخصي لم أشاهد الإيماءة، والتي قد يتم اعتبارها مستفزة".

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وأضاف: "هل تحظر اللوائح الإيماءات السياسة والدينية؟ نعم، ويمكنني التأكيد على أننا سنحقق فيما حدث".

وفاز المنتخب التركي على نظيره الألباني بهدف في الدقيقة الأخيرة سجله جنيك توسن مستغلًا خطأ مزدوج من حارس ومدافع الضيوف الألبان.

واحتفل اللاعبون الأتراك فيما بدا وأنها التحية العسكرية بعد الهدف القاتل الذي سجله جنيك ليهدي بلاده 3 نقاط غالية في صراع المنافسة على تذكرة التأهل إلى اليورو.