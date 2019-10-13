كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن الكشف عن رواتب لاعبي باريس سان جيرمان

يتمتع باريس سان جيرمان بقدرات مالية كبيرة للغاية، ففريق العاصمة الباريسية لا يتردد كثيراً في فتح خزائنه من أجل الظفر بخدمات أحسن اللاعبين في عالم كرة القدم، وذلك بسبب رغبته في تحقيق الألقاب المحلية والقارية، وعلى رأسها مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويبدو أن “سخاء” باريس سان جيرمان، لا يقتصر فقط على دفع مبالغ مالية كبيرة جداً لجذب أحسن اللاعبين بل يمتد أيضاً إلى الرواتب السنوية، التي يحصل عليها من يحمل قميص هذا النادي الفرنسي الطموح.

فقد كشفت صحيفة “شبورت بيلد” الألمانية أن نيمار دا سيلفا، يعتلي قمة أكثر اللاعبين حصول على الأموال في باريس سان جيرمان، إذ يتقاضى الدولي البرازيلي حوالي 36 مليون يورو كراتب سنوي. أما زميله في خط الهجوم كيليان مبابي، فقد حل ثانياً براتب سنوي يبلغ 20 مليون يورو.

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وأفادت صحيفة “بيلد”، وفقاً لمعلومات منسوبة إلى وسائل إعلام فرنسية، أن المهاجم الأوروغوياني أديسون كافاني يأتي ثالثاً في ترتيب أجور لاعبي باريس سان جيرمان، حيث يحصل كافاني على راتب يصل إلى 18 مليون سنوياً.

ويأتي كابتن الفريق تياغو سيلفا في المرتبة الرابعة، إذ يبلغ راتب المدافع البرازيلي الصلب 14 مليون يورو في السنة. ويليه مباشرة الجناح الأرجنتيني الطائر أنخيل دي ماريا براتب قدره حوالي 13 مليون يورو سنويا، حسب نفس المصدر.

أما المُنتقل إلى باريس سان جيرمان من فريق ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة كيلور نافاس، فإنه يحصل على 12 مليون يورو كراتب سنوي، بحسب ما نقلت دويش فيليه الألمانية.