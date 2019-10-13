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ثنائي برشلونة يقترب من الرحيل في يناير

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اقترب ثنائي برشلونة من الرحيل خارج أسوار كامب نو خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، ذلك بعدما أصبح الثنائي خارج خطط الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق. 

ثنائثي برشلونة قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الفريق

وأشارت صحيفة سبورت أن إيفان راكيتيتش وكارليس ألينيا ثنائي برشلونة , أصبحان خيارات محتملة للخروج في يناير في حال مواصلة عدم لعبهم.

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وتابعت،أن ألينيا سيخرج على شكل إعارة ليحصل على مزيد من الدقائق ولكن لن يتم بيعه، حيث يمتلك العديد من العروض التي سيقرر الموافقة على أي منها فيما بعد، فيما سيغادر الكرواتي الدولي إيفان راكيتيتش بصورة نهائية مع وجهة محتملة إلى إيطاليا حيث صراع يوفنتوس وإنتر لضمه . 

برشلونة يواجه إيبار في البروفة الاخيرة قبل الكلاسيكو ضد

وعلى صعيد أخر، يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره إيبار في الجولة التاسعة من الليجا، في البروفة الأخيرة قبل مواجهة غريمه التاريخي ريال مدريد، في كلاسيكو الأرض، الذي سيقام مساء السبت الموافق 26 أكتوبر المقبل، على ملعب كامب نو، في قمة الجولة العاشرة .

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