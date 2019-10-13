شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة يرفض تمثيل منتخب بلاده والان مع التفاصيل
رفض نجم برشلونة الإسباني تمثيل منتخب بلاده خلال أسبوع الفيفا الحالي، وفضل البقاء في صفوف الفريق.
نجم برشلونة يعاني داخل أروقة كامب نو
وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن هيروكي ابي رفض تمثيل منتخب اليابان الأوليمبي، وفضل البقاء في البرسا .
وتابعت الصحيفة المقربة من برشلونة، أن هيركي يعاني من التواصل مع زملائه ، حيث لا يتحدث اللغة الإنجليزية أو الإسبانية، لذلك يأخذ حصصًا من أجل تعلم اللغة .
وأشارت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن اللاعب قد استأجر مدرس خاص، من أجل تعلم اللغة وحل معاناته في التواصل مع الجهاز الفني وزملائه في الفريق .
برشلونة يواجه إيبار في البروفة الاخيرة قبل الكلاسيكو ضد ريال مدريد
وعلى صعيد أخر، يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره إيبار في الجولة التاسعة من الليجا، في البروفة الأخيرة قبل مواجهة غريمه التاريخي ريال مدريد، في كلاسيكو الأرض، الذي سيقام مساء السبت الموافق 26 أكتوبر المقبل، على ملعب كامب نو، في قمة الجولة العاشرة .
كانت هذه تفاصيل خبر نجم برشلونة يرفض تمثيل منتخب بلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.