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نجم برشلونة يرفض تمثيل منتخب بلاده

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رفض نجم برشلونة الإسباني تمثيل منتخب بلاده خلال أسبوع الفيفا الحالي، وفضل البقاء في صفوف الفريق. 

نجم برشلونة يعاني داخل أروقة كامب نو 

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن هيروكي ابي رفض تمثيل منتخب اليابان الأوليمبي، وفضل البقاء في البرسا .

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وتابعت الصحيفة المقربة من برشلونة، أن هيركي يعاني من التواصل مع زملائه ، حيث لا يتحدث اللغة الإنجليزية أو الإسبانية، لذلك يأخذ حصصًا من أجل تعلم اللغة . 

وأشارت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن اللاعب قد استأجر مدرس خاص، من أجل تعلم اللغة وحل معاناته في التواصل مع الجهاز الفني وزملائه في الفريق . 

برشلونة يواجه إيبار في البروفة الاخيرة قبل الكلاسيكو ضد

وعلى صعيد أخر، يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره إيبار في الجولة التاسعة من الليجا، في البروفة الأخيرة قبل مواجهة غريمه التاريخي ريال مدريد، في كلاسيكو الأرض، الذي سيقام مساء السبت الموافق 26 أكتوبر المقبل، على ملعب كامب نو، في قمة الجولة العاشرة .

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