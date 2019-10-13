شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. هدف ريال مدريد الأبرز يحلم باللعب في برشلونة والان مع التفاصيل

يستهدف نادي ريال مدريد الإسباني، التعاقد مع النجم الدانماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط فريق توتنهام هوتسبير خلال الميركاتو الشتوي الجاري .

إريكسن يحلم باللعب في برشلونة

وأوضحت صحيفة آس| إريكسن الذي قال سابقًا بأنه يحلم باللعب في برشلونة، على رادار ريال مدريد في يناير .

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن إريكسن عاشق للبارسا، حيث أنه في 2013 اختار الانتقال لتوتنهام على تشيلسي لأنه تصور أن انتقاله من توتنهام إلى برشلونة سيكون أسهل .

ويأمل ريال مدريد في انهاء الرتوش الأخيرة في صفقة النجم الدانماركي، من أجل الإعلان عن الصفقة في يناير الجاري، وتدعيم خط وسط الفريق قبل الدخول في المراحل الحاسمة من الموسم الحالي .

ريال مدريد يستضيف مايوركا في البروفة الأخيرة قبل الكلاسيكو

وعلى صعيد أخر، يستضيف ريال مدريد نظيره ريال مايوركا في المباراة التي ستقام على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إطار الجولة التاسعة من الليجا، في البروفة الأخيرة قبل مواجهة غريمه التاريخي برشلونة في كلاسيكو الأرض، حيث المباراة التي ستقام على ملعب كامب نو، في إطار قمة منافسات الجولة العاشرة من الليجا .