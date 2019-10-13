شكرا لقرائتكم خبر عن فالفيردي يرحب برحيل نجم الفريق في يناير والان مع التفاصيل

أصبح نجم برشلونة في وضعية صعبة داخل أسوار كامب نو خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعدما ابتعد عن التشكيل الأساسي للفريق، ليكون قاب قوسين أو أدنى من الرحيل في يناير القادم .

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية، أن إدارة نادي برشلونة تخطط لوضع الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم وسط الفريق وإمكانية رحيله في الميركاتو الشتوي القادم، خصوصًا مع وجود اهتمام كبير من إنتر ويوفنتوس لضم اللاعب الكرواتي .

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وتابعت، أن إرنستو فالفيردي لا يمانع رحيل الكرواتي خلال يناير القادم، كما يرى النادي أنها فرصة لتحسيل الوضع الاقتصادي .

وكان راكيتيتش قد رفض الرحيل عن برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المنصرم، بعدما تقدم يوفنتوس بعرض للحصول على خدماته، إلا أنه فضل البقاء في البلوجرانا والدخول في تحد جديد للعودة إلى مركزه بالتشكيل الأساسي تحت قيادة مدربه الإسباني إرنستو فالفيردي .

وعلى صعيد أخر، يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره إيبار في الجولة التاسعة من الليجا، في البروفة الأخيرة قبل مواجهة غريمه التاريخي ريال مدريد، في كلاسيكو الأرض، الذي سيقام مساء السبت الموافق 26 أكتوبر المقبل، على ملعب كامب نو، في قمة الجولة العاشرة .