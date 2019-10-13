شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المنتخب الأوليمبي ضد جنوب إفريقيا والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم نظيره الجنوب إفريقي، في لقاء ودي، على استاد القاهرة، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تُقام في مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.

وينطلق اللقاء في الثامنة مساء اليوم الأحد، ويُذاع عبر قنوات أون سبورت وتايم سبورت.