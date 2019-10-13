شكرا لقرائتكم خبر عن «الزهور» ينظم البطولة الإفريقية للتنس لأول مرة في تاريخه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتفق مجلس إدارة نادي الزهور، برئاسة الدكتور محمد الدمرداش، مع الاتحاد المصري للتنس، برئاسة إسماعيل الشافعي، على استضافة البطولة الإفريقية للناشئين والناشئات على ملاعب النادي بالتجمع الخامس.

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وحضر الاتفاقية المستشار إيهاب الشريطي، نائب رئيس النادي، وعلي عادل، أمين الصندوق.

وكشف «الدمرداش» أن البطولة الإفريقية ستُقام خلال الفترة من 16 إلى 23 نوفمبر المقبل، لأول مرة في تاريخ النادي، بمشاركة أكثر من 8 دول.

وأكد رئيس نادى الزهور سعادته لإسناد اتحاد التنس استضافة وتنظيم البطولة الإفريقية، التي تُعد إحدى البطولات المهمة في اللعبة، إلى ناديه، مشددًا على أن استضافة «الزهور» منافسات البطولة تؤكد أن الاتحادات الرياضية أصبحت لديها ثقة كاملة في قدرة ناديه على تنظيم البطولات والدورات المحلية.