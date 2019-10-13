شكرا لقرائتكم الزمالك وسبورتنج فى نهائى دورى أبطال أفريقيا لليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الزمالك مباراة أمام نظيره سبورتنج فى نهائى بطولة أفريقيا لكرة اليد المقامة فى الرأس الأخضر والمحدد لها التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

وتسيطر الأندية المصرية على ألقاب هذه البطولة برصيد 17 بطولة، حيث حصد الزمالك اللقب 11 مرة من قبل أعوام ، 1979 ، 1980 ، 1981 ، 1986، 1991، 2001، 2002، 2011، 2015، 2017، 2018 .

يسعى فريق الزمالك إلى تحقيق الفوز بالنجمة الأفريقية رقم 12 و التربع على عرش أفريقيا للمرة الثالثة على التوالى ، حيث أنه حصد اللقب أخر موسمين 2017 ، 2018 .

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بينما يطمح فريق سبورتنج فى العودة إلى أرض الوطن بالنجمة الأولى ، خاصة أنه فريق منظم و يمتلك نجوم كبار مثل محمد بسيونى مودى و الوافد الجديد القادم من الأهلى محمد إبراهيم و أحمد قاسم تحت قيادة المخضرم أسر القصبى الذى يطمح فى تحدى خبرات نجوم الزمالك أحمد الأحمر و يحيى الدرع و كريم أيمن .

وتأهل سبورتنج إلى النهائى بالفوز امس السبت على جى اس كى الكونغولي بنتيجة 27 /20 , بينما تأهل الزمالك بالفوز على انتر كلوب الانجولى بنتيجة 30 /18 .

وتأهل الزمالك إلى نصف النهائى بالفوز على رد ستار الإيفوارى فى دور الثمانية، بينما تاهل سبورتنج بالفوز على فاب الكاميرونى.

ونجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كلا من ، ديسبورتيفو الرأس الأخضر والنجم الكونغولي وفاب الكاميرون و وداد سمارة المغربى .

بينما حقق أيضا فريق سبورتنج العلامة الكاملة بالدور الاول بالفوز على كلا من انتر كلوب الانجولى ورد ستار الإيفواري و جى اس كى الكونغولي واتليتكو الرأس الأخضر.