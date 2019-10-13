شكرا لقرائتكم منتخب رجال الكرة يخسر من تونس 3/1 بكأس العالم باليابان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما أن منتخب الطائرة تلقى خسارة ثقيلة أيضا من ايطاليا 3/0 قبل الهزيمة من بولندا فى سادس وسابع جولاته .
و خاض منتخب مصر للكرة الطائرة 5 جولات فى مدينة ناجانو ، قبل أن يعود إلى هيروشيما الأثنين لإستكمال مباريات البطولة .
ونجح منتخب الطائرة فى الفوز على كل من استراليا و إيران قبل أن يتلقى 7 هزائم متتالية أمام البرازيل و كندا و روسيا و إيطاليا وبولندا و اليابان و أخيرا تونس .
و يستكمل منتخب الطائرة مواجهاته بالمونديال أمام كل من ، الأرجنتين و أخيرا أمريكا أيام 14 ، 15 من نفس الشهر الجارى.
وتضم قائمة المنتخب فى هذه البطولة كلا من عبد الله عبد السلام و حسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى و محمد عادل ورشاد شبل و عبد الرحمن سعودى و محمد عبد المحسن وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمود منصور وأحمد عبد العال ومحمد رضا.
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