شكرا لقرائتكم منتخب رجال الكرة يخسر من تونس 3/1 بكأس العالم باليابان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى منتخب رجال الكرة الطائرة الأول، الهزيمة من نظيره التونسى بنتيجة 3 / 1 فى إطار تاسع مواجهاته بكأس العالم المقام فى اليابان و يستمر حتى يوم 15 أكتوبر الجارى ، ليستمر فى المركز العاشر حتى الأن .

وتلقى منتخب مصر للكرة الطائرة الهزيمة أول أمس الجمعة من اليابان بنتيجة 3 / 2 فى ثامن جولات المونديال ، قبل أن يلتقى مع تونس اليوم .

كما أن منتخب الطائرة تلقى خسارة ثقيلة أيضا من ايطاليا 3/0 قبل الهزيمة من بولندا فى سادس وسابع جولاته .

و خاض منتخب مصر للكرة الطائرة 5 جولات فى مدينة ناجانو ، قبل أن يعود إلى هيروشيما الأثنين لإستكمال مباريات البطولة .

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ونجح منتخب الطائرة فى الفوز على كل من استراليا و إيران قبل أن يتلقى 7 هزائم متتالية أمام البرازيل و كندا و روسيا و إيطاليا وبولندا و اليابان و أخيرا تونس .

و يستكمل منتخب الطائرة مواجهاته بالمونديال أمام كل من ، الأرجنتين و أخيرا أمريكا أيام 14 ، 15 من نفس الشهر الجارى.

وتضم قائمة المنتخب فى هذه البطولة كلا من عبد الله عبد السلام و حسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى و محمد عادل ورشاد شبل و عبد الرحمن سعودى و محمد عبد المحسن وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمود منصور وأحمد عبد العال ومحمد رضا.