شكرا لقرائتكم الاهلي الزمالك.. فايلر يجتمع بجهازه المعاون للتحضير لمباراة القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الاهلي الزمالك حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق اليوم،الأحد، للتحضير لمباراة الزمالك المقرر لها مساء السبت المقبل في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز. الاهلي الزمالك

الاهلي الزمالك الاهلي الزمالك .. و تهدف الجلسة للترتيب لكافة الأمور الفنية والتحضيرية الخاصة بالمباراة ومناقشة برنامج إعداد اللاعبين والاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالاستعداد للقمة. الاهلي الزمالك ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق خلال اليومين الماضيين ، ويخوض الاهلي مباراة ودية غدً أمام الإعلاميين بالتتش دون لاعبيه الدوليين إستعداداً للزمالك. Advertisements

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وأجري مسئولو الأحمر اتصالات مع اتحاد الكرة والجهات الأمنية خلال الساعات المقبلة لمعرفة حقيقة الأنباء التى ترددت مؤخراً حول نقل مباراة الفريق المقبلة أمام الزمالك إلى برج العرب بدلاً من استاد القاهرة.



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كان اتحاد الكرة قد أعلن أن مباراة القمة المقرر لها السبت المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري ستقام في استاد القاهرة قبل أن تخرج تقارير إعلامية لتؤكد نقل المباراة إلى برج العرب بدلاً من القاهرة.

ويتطلع مسئولو الاهلي لحسم هذا الملف والتأكد من الملعب الذي سيستضيف مباراة قطبي الكرة المصرية خاصة وأن الاهلي هو صاحب المباراة لذا فتحت إدارة القلعة لحمراء خطوط إتصالات مع إتحاد الكرة والجهات الأمنية لمعرفة مصير ملعب القمة.