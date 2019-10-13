الموجز

أثار طارق حامد لاعب وسط الزمالك، الجدل، بعد نشره رسالة غامضة، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بسبب تأجل تعديل عقده وكذلك الحصول على مستحقاته القديمة والتي لم يحصل عليها منذ الموسم الماضي.

وكشف مصدر مقرب من اللأعب أن أمير مرتضى منصور أجرى مكالمة هاتفية مع محمود عبد المنعم كهربا، وطالبه بالعودة مقابل الحصول على 50 مليون جنيه منهم 30 مليون مقدم.

وحصل طارق على وعد بتعديل عقده قبل بداية الموسم الحالي بعد رفض انتقاله للدوري السعودي، ومعاملته ضمن لاعبي الفئة الأولى وهو ما لم يحدث حتى الآن وأثار غضب اللاعب.

وكشف المصدر أن "كهربا" سجل مكالمة أمير وأرسالها لـ طارق حامد مما أثار غضبه نتيجة تعنت الإدارة وعدم تعديل عقده رغم إغراء كهربا بالمال.

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كانت هذه تفاصيل خبر تسريبات "كهربا" لـ طارق حامد تشعل الزمالك..تسجيل مكالمات هاتفية تكشف سر عرض الـ 50 مليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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