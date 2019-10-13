فايلر يجتمع مع معاونيه فى الأهلي لبحث ترتيبات مباراة الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق اليوم،الأحد، للتحضير لمباراة الزمالك المقرر لها مساء السبت المقبل في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز.
تشهد الجلسة ترتيب كافة الأمور الفنية والتحضيرية الخاصة بالمباراة ومناقشة برنامج إعداد اللاعبين والاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالاستعداد للقمة.
ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق خلال اليومين الماضيين، ويخوض الأهلي مباراة ودية غدً أمام الإعلاميين بالتتش دون لاعبيه الدوليين استعداداً للزمالك.
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