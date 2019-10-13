شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي والزمالك يتابعان معسكرى الفراعنة الأول والأوليمبى قبل قمة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد قطبا الكرة المصرية الاهلي والزمالك لمواجهة جديدة فى قمة الجولة الرابعة للدورى الممتاز، المقرر لها السبت المقبل، والتى ستحدد بشكل كبير قمة الدورى باستمرار الفريق الأحمر حال فوزه أو انتهاء اللقاء بالتعادل وخطف الزمالك للقمة فقط حال فوزه باللقاء .

السويسرى فايلر المدير الفنى للأهلى والصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك يتابعان عن قرب حالة لاعبى القطبين فى معسكرى المنتخبين الأول والأوليمبى للتعرف على حالتهم الفنية والبدنية، خاصة أن استعداد كل منهما للقمة بشكل كامل لن يبدأ سوى بعودة هؤلاء اللاعبين والتعرف على حالتهم، بالإضافة إلى عودة المحترفين الدوليين من منتخبات بلادهم .

المنتخب الأول يضم 6 لاعبين من الأهلى هم محمد الشناوى وأيمن أشرف وأحمد فتحى وحمدى فتحى ومحمد مجدى قفشة و حسين الشحات وعاد للاهلى عمرو السولية بعد خضوعه لفحص طبى عقب اصابته فى مباراة الاهلى وأسوان الأخيرة، بنيما يضم المنتخب من صفوف الزمالك 5 لاعبين وهم محمد عواد وطارق حامد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وعمر السعيد .

Advertisements

ويضم المنتخب الأوليمبى من الأهلى رمضان صبحى وصلاح محسن ومصطفى شوبير ، بينما يضم من صفوف الزمالك مصطفى محمد ومحمد عبد السلام ومحمد صبحى .