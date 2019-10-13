محمود فتح الله لـ سوبر كورة: صلاح "معذور".. وميتشو سبب انتكاسة الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجأة وبدون مقدمات أعلن محمود فتح الله مدافع الزمالك السابق الاعتزال بعد رحلة ترحال فى الطلائع والنجوم، مؤكداً أنه يستعد لمسيرة جديدة مع الساحرة المستديرة فى التدريب والتحليل الفضائى والإدارة الرياضية. التقى "سوبر كورة" مع نجم دفاع الزمالك السابق، فى حوار سريع كشف خلاله أسرار الاعتزال المفاجئ وخطواته القادمة ورأيه فى الدورى خلال الجولات الثلاثة الماضية بالدورى، وكيف رأى رينيه فايلر مع الأهلى والصربى ميتشو مع الزمالك. Advertisements لمتابعة حوار محمود فتح الله اضغط هنا

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