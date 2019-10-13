شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يستقر على تشكيل ودية جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، على التشكيل الذى سيخوض به ودية جنوب أفريقيا الثانية والمقرر لها الثامنة من مساء اليوم باستاد القاهرة، حيث سيتم الدفع بالتشكيل الذى سيكون الأقرب لخوض مباريات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة والتى تقام فى القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل .

ويأتى تشكيل المنتخب الأوليمبى المتوقع فى حراسة المرمى عمر صلاح، و فى الدفاع: أسامة جلال ومحمود مرعى وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقى، وفى الوسط: أحمد حمدى وغنام محمد وناصر ماهر ورمضان صبحى ووجيه عبد الحكيم، وفى الهجوم مصطفى محمد.

وتلعب مصر فى المجموعة الأولى مع مالى وغانا والكاميرون، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا، وتقام مباريات البطولة على استادى القاهرة والسلام.