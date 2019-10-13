شكرا لقرائتكم خبر عن 9 ملايين جنيه للانتهاء من التطوير الشامل لمركز شباب الروضة ببئر العبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة الشباب والرياضة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بمركز شباب الروضة ببئر العبد بمحافظة شمال سيناء تمهيدا لافتتاحه الفترة المقبلة، ليصبح مركزاً مجتمعياً يقدم مختلف الخدمات الرياضية والثقافية والفنية ومجالات التنمية المجتمعية لأبناء قرية الروضة، وبلغت أعمال التطوير حوالى 9 ملايين جنيه. وتتضمن أعمال التطوير إنشاء المبني الإداري، وحديقة الطفل، وتنفيذ أعمال إنشاء ملعب خماسى متعدد أرضية أكريلك، بالإضافة إلي أعمال إنشاء البوابة والأسوار. Advertisements يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية لخدمة النشء والشباب وتقديم خدمة مميزة.

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