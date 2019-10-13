شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. رسائل جمهور الزمالك لميتشو قبل القمة على طريقة فيلم "حياة أو موت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تكن التحذيرات التى أطلقها حكمدار العاصمة فى فيلم "حياة أو موت" للفنان عماد حمدى، صاحب شخصية أحمد إبراهيم الذى كان ينتظر ابنته بالدواء المدجج بالسموم، مجرد جملة عابرة فى سيناريو أحد الأفلام فى زمن الخمسينيات، إلا أنها باتت أشبه بأسلوب حياة لجماهير الكرة فى مصر، خاصة فى ظل سخرية تجتاح مواقع التواصل الاجتماعى عقب كل مباراة قمة وهجوم هنا وهناك على مجالس الإدارات بعد أى خسارة، لذا باتت مباريات القمة "حياة أو موت" لجماهير القطبين.

واليوم نحن على موعد من مواجهة جديدة، ولكن هذه المرة فى بطولة الدورى العام المقرر لها السبت المقبل على ملعب برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الرابعة للمسابقة المحلية.

وأرسلت جماهير الزمالك للمدرب الصربى ميتشو بعض الرسائل قبل مواجهة الأهلى المقبلة على طريقة فيلم "حياة أو موت"، لمعرفتها اضغط هنا