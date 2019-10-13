شكرا لقرائتكم خبر عن الثقافة الرياضية يحتفل بنصر أكتوبر بالسويس بمشاركة شباب محافظات المواجهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية غدا، الاثنين، فى محافظة السويس بالعيد السادس والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، برعاية وحضور اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والتى تحتضن الاحتفالية باعتبارها واحدة من محافظات المواجهة سيناء شمال وجنوب والإسماعيلية وبورسعيد، ويشارك شباب من هذه المحافظات فى الاحتفالية التى رفعت شعار (بمصرنا نحتفل وبجيشنا نفاخر وبنصرنا نزهو)، وهو الشعار الذى أطلقه الاتحاد منذ احتفاليته الأولى بنصر أكتوبر فى العام 2011، ونفذ احتفالية كبرى فى كل محافظات المواجهة بدأت من أمام بانوراما أكتوبر بالقاهرة وانطلقت إلى السويس ومنها إلى الإسماعيلية فشمال سيناء مرورا ببورفؤاد وانتهاء فى بورسعيد .

وتتضمن الاحتفالية ندوة كبرى يتحدث فيها اللواء الدكتور مصطفى كامل محافظ بورسعيد الأسبق ورئيس عمليات قوات الصاعقة فى حرب أكتوبر وأستاذ العلوم السياسية، واللواء يسرى عمارة أسد الفرقة الثانية مشاة فى حرب أكتوبر، والذى أسر عساف ياجورى قائد مدرعات العدو فى حرب أكتوبر ، ويحضر الاحتفالية الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير واللواء إسماعيل الفار وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية ومحى بدير مدير عام الاتحادات النوعية ومحمود عبد العزيز مدير الإدارة، والدكتور حسنى غندر رئيس الاتحاد الرياضى للشركات والدكتور أحمد إسماعيل سكرتير عام الاتحاد، والدكتور عماد البنانى رئيس الاتحاد العام للرياضة للجميع وحمدى الخفيف رئيس اتحاد العاملين بالحكومة وطلعت عبد المنعم أمين الصندوق ورامى عبد الحميد أمين صندوق اللجنة البارالمبية وعدد من الإعلاميين.