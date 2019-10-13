شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسبورتنج فى نهائى أفريقيا لكرة اليد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى مساء اليوم، الأحد، فريقا الزمالك وسبورتنج فى نهائى البطولة الأفريقية للأندية لكرة اليد المقامة فى الرأس الأخضر.

موعد مباراة نهائى بطولة أفريقيا لكرة اليد بين الزمالك وسبورتنج سيكون فى تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة .

ويسعى الزمالك لمواصلة التربع على عرش أفريقيا وسط طموح الفريق السكندرى فى الحصول على النجمة الأولى على الصعيد الأفريقى .

ويشارك سبورتنج فى هذه المنافسة بصفته بطل السوبر، بينما يشارك الزمالك بصفته بطل الدورى .

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وتأهل سبورتنج إلى النهائى بالفوز أمس، السبت، على جى إس كى الكونغولى بنتيجة 27 /20، بينما تأهل الزمالك بالفوز على إنتر كلوب الأنجولى بنتيجة 30 /18 .

وتأهل الزمالك إلى نصف النهائى بالفوز على رد ستار الإيفوارى فى دور الثمانية، بينما تأهل سبورتنج بالفوز على فاب الكاميرونى.

ونجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من، ديسبورتيفو الرأس الأخضر والنجم الكونغولى وفاب الكاميرون و وداد سمارة المغربى .

بينما حقق أيضا فريق سبورتنج العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من إنتر كلوب الانجولى ورد ستار الإيفوارى وجى إس كى الكونغولى وأتليتكو الرأس الأخضر.