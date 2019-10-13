سرقة مجسم حبيب نور محمدوف من أحد المتاجر.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
سُرق مجسم من الورق المقوى، للمصارع الروسي حبيب نور محمدوف، كان يعرض في أحد المتاجر بمدينة موسكو.
مجموعة من الشباب أقدمت على سرقة مجسم من الورق المقوى للمصارع الروسي حبيب نور محمدوف، بطل العالم للوزن الخفيف بالفنون القتالية المختلطة من أحد المتاجر في العاصمة الروسية موسكو.
كاميرات المراقبة داخل المتجر كانت قد التقطت مشهدا لعدد من الشباب كانوا يلتقطون الصور التذكارية إلى جانب مجسم البطل حبيب باعتباره أحد أبرز الشخصيات الرياضية المحبوبة في روسيا، قبل أن يقرر أحدهم حمل المجسم لخارج المتجر والفرار به.
ووفقا لـ”روسيا اليوم” فقد يستدعي هذا الفعل فتح قضية جنائية وفقا للمادة 161 من قانون العقوبات الروسي، التي تقضي بالسجن لمدة 7 سنوات كعقوبة قصوى في حالات السرقة.
يشار إلى أن حبيب نور محمدوف نجح في الاحتفاظ بلقب وزن الخفيف في آخر مواجهاته الشهر الماضي عندما خاض نزالا مثيرا ضد المقاتل الأمريكي داستن بورييه في عرض UFC242، محققا الفوز رقم 28 له على التوالي بدون أي هزيمة.
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