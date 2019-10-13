انت الان تتابع أساطير كرة القدم يهنئون راموس على إنجازه التاريخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سيرخيو راموس

نال المدافع الإسباني سيرخيو راموس إشادة واسعة بعد أن اصبح أكثر اللاعبين مشاركة مع الماتادور.

وأصبح راموس أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب الإسباني بعدما خاض مباراته الدولية رقم 168 متخطيا رقم الحارس الاسطورة إيكر كاسياس وذلك خلال التعادل مع النرويج 1 1/ مساء السبت في تصفيات يورو .2020

ويغيب راموس عن المنتخب الإسباني خلال المباراة المقبلة أمام السويد بسبب الإيقاف.

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وخرج أساطير كرة القدم من أمثال إيكر كاسياس وتشافي هيرنانديز لتهنئة راموس على هذا الإنجاز.

وقال الحارس الاسباني المخضرم كاسياس "جيد جدا، رقم واحد، كل التهنئة على الرقم القياسي لأنه ليس بالأمر السهل، واثق من أنك ستخوض المزيد من المباريات مع المنتخب الوطني وستصل إلى مزيد من الأرقام التاريخية التي يصعب تجاوزها، استمتع بهذا الانجاز، من دواعي سروري أنك تخطيت رقمي القياسي".

من جانبه قال تشافي نجم برشلونة السابق ومدرب السد القطري الحالي "اتقدم لك بالتهنئة سيرخيو، سعيد للغاية بهذا الرقم التاريخي، لازال أمامك الكثير، عليك بمواصلة الاستمتاع ".