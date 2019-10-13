اخبار الرياضه

أساطير كرة القدم يهنئون راموس على إنجازه التاريخي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع أساطير كرة القدم يهنئون راموس على إنجازه التاريخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سيرخيو راموس

نال المدافع الإسباني سيرخيو راموس إشادة واسعة بعد أن اصبح أكثر اللاعبين مشاركة مع الماتادور.

وأصبح راموس أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب الإسباني بعدما خاض مباراته الدولية رقم 168 متخطيا رقم الحارس الاسطورة إيكر كاسياس وذلك خلال التعادل مع النرويج 1 1/ مساء السبت في تصفيات يورو .2020

ويغيب راموس عن المنتخب الإسباني خلال المباراة المقبلة أمام السويد بسبب الإيقاف.

Advertisements

وخرج أساطير كرة القدم من أمثال إيكر كاسياس وتشافي هيرنانديز لتهنئة راموس على هذا الإنجاز.

وقال الحارس الاسباني المخضرم كاسياس "جيد جدا، رقم واحد، كل التهنئة على الرقم القياسي لأنه ليس بالأمر السهل، واثق من أنك ستخوض المزيد من المباريات مع المنتخب الوطني وستصل إلى مزيد من الأرقام التاريخية التي يصعب تجاوزها، استمتع بهذا الانجاز، من دواعي سروري أنك تخطيت رقمي القياسي".

من جانبه قال تشافي نجم السابق ومدرب السد القطري الحالي "اتقدم لك بالتهنئة سيرخيو، سعيد للغاية بهذا الرقم التاريخي، لازال أمامك الكثير، عليك بمواصلة الاستمتاع ".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أساطير كرة القدم يهنئون راموس على إنجازه التاريخي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا