اليويفا يحقق في «التحية العسكرية» للاعبي تركيا

جدة - عمرو شويل باريس- الخليج 365:

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الأحد أنه سيحقق في التقارير المتداولة بشأن التحية العسكرية للاعبي المنتخب التركي خلال المباراة أمام البانيا مساء الجمعة الماضية في تصفيات يورو 2020.

Advertisements

وتزامنت التحية العسكرية للاعبي المنتخب التركي مع الهجوم التركي على شمال شرق سوريا.

وقال فيليب تاونسند مسئول الشئون الصحفية باليويفا “على المستوى الشخصي لم أشاهد الايماءة، والتي قد يتم اعتبارها مستفزة”.

وأضاف ” هل تحظر اللوائح الإيماءات السياسة والدينية؟ نعم ، ويمكنني التأكيد على أننا سنحقق فيما حدث”.وفاز المنتخب التركي على نظيره الألباني بهدف في الدقيقة الأخيرة سجله جنيك توسن، واحتفل اللاعبون فيما بدا وأنها التحية العسكرية تزامنا مع الحملة العسكرية التركية في سوريا.