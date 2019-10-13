الامارات | 160 مليون جنيه ينتظرها الأهلي المصري لبيع المغربي أزارو

شكرا لقرائتكم خبر عن 160 مليون جنيه ينتظرها الأهلي المصري لبيع المغربي أزارو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحب النادي الأهلي المصري، ببيع مهاجمه المغربي وليد أزارو، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، لأحد الأندية الصينية التي تحدثت عنها تقارير إعلامية مغربية.
ورغم غدم تلقي الأهلي عرضاً رسمياً من أي ناد صيني لشراء المهاجم المغربي، إلا إن إدارة "القلعة الحمراء" لا تُمانع في انتقال وليد آزارو خلال يناير المقبل حال تلقيه عرضاً رسمياً من نادي هيبي فورتشن.
وفي هذا الشأن، كشفت تقارير إعلامية مغربية، أن وليد أزارو تلقى عرضاً من جانب فريق هيبي فورتشن الصيني، وتأتي رغبة الفريق الصيني في الحصول على خدمات أزارو من أجل تعويض مواطنه أيوب الكعبي، الذي رحل لصفوف الوداد البيضاوي المغربي مؤخراً على سبيل الإعارة.
وشددت التقارير على أن الفريق الصيني حاول التعاقد مع أزارو في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2018، لكن إدارة الأهلي تمسكت وقتها بالمهاجم المغربي رغم وصول عرضاً يقدر بـ9.5 مليون دولار.
وأوضحت التقارير أن النادي الصيني جدد رغبته في ضم المهاجم المغربي خلال الشتاء المقبل مقابل 9 مليون يورو، أي ما يقرب من 160 مليون جنيه، وهو مبلغ كبير للغاية، أقنع إدارة الاهلي بالموافقة على رحيل اللاعب في الشتاء إذا جاء عرضاً رسمياً، لاسيما وأن فايلر لم يعد يعتمد على المهاجم المغربي بشكل أساسي.
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