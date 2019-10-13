نجوم الكرة يهنئون راموس على إنجازه التاريخي

الأحد 13 أكتوبر 2019

راموس

نال المدافع الإسباني سيرجيو راموس، إشادة واسعة، بعد أن اصبح أكثر اللاعبين مشاركة مع "الماتادور".



أصبح راموس أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب الإسباني، بعدما خاض مباراته الدولية رقم 168، متخطياً رقم الحارس الاسطورة إيكر كاسياس، وذلك خلال التعادل مع النرويج 1-1، في تصفيات يورو 2020.

ويغيب راموس عن المنتخب الإسباني خلال المباراة المقبلة أمام السويد بسبب الإيقاف.

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وخرج أساطير كرة القدم من أمثال إيكر كاسياس، تشافي هيرنانديز، باولو مالديني، وزين الدين زيدان، لتهنئة راموس على هذا الإنجاز.

وقال الحارس الإسباني المخضرم كاسياس: "جيد جداً، رقم واحد، كل التهنئة على الرقم القياسي لأنه ليس بالأمر السهل، واثق من أنك ستخوض المزيد من المباريات مع المنتخب الوطني، وستصل إلى مزيد من الأرقام التاريخية التي يصعب تجاوزها، استمتع بهذا الانجاز، من دواعي سروري أنك تخطيت رقمي القياسي".

من جانبه أوضح تشافي: "أتقدم لك بالتهنئة سيرجيو، سعيد للغاية بهذا الرقم التاريخي، لازال أمامك الكثير، عليك بمواصلة الاستمتاع".

وقال زيدان: "تهنئتي لك على مباراتك رقم 168 مع منتخب بلادك، فخور بك للغاية وكذلك زملاؤك في ريال مدريد، وأتمنى لك كل التوفيق".

وأشار الاسطورة الإيطالي مالديني: "رائع سيرجيو ، ليس لدي ما أقوله للحديث عن مسيرتك، حققت الكثير من النجاحات المذهلة".