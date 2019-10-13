رسمياً.. رانييري مدرباً لنادي سامبدوريا الايطالي

الأحد 13 أكتوبر 2019

رانييري

أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت، عن تعيين كلاوديو رانييري مدرباً جديداً للفريق الأول بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2021.



وسيكون رانييري مدرباً جديداً لسامبدوريا خلفاً لإيزيبيو دي فرانشيسكو لتكون هذه هي المرة الثانية التي يخلفه فيها بعدما تولى تدريب روما خلفاً له في مارس الماضي.

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وتولى رانييري، مدرب ليستر سيتي وتشيلسي السابق، تدريب روما في آخر 3 أشهر من الموسم الماضي، بعدما أقيل من منصبه كمدير فني لفولهام في فبرايرالماضي.

وفاز دي فرانشيسكو بمباراتين فقط من أصل 8 مباريات تولى فيها تدريب سامبدوريا هذا الموسم، قبل أن تتم إقالته الأربعاء الماضي.

وقال رئيس سامبدوريا ماسيمو فيريرو: "الرئيس يتمنى للمدرب والجهاز المعاون والفريق كل التوفيق في الارتباطات المقبلة".