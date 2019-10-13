شكرا لقرائتكم مصطفى محمد يقود هجوم المنتخب الأولمبي فى ودية جنوب افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوقعت القرعة مصر فى المجموعة الأولي مع مالى وغانا والكاميرون بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب افريقيا وكوت ديفوار وزامبيا، وتقام مباريات البطولة على ستاد القاهرة وستاد السلام.
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