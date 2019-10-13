شكرا لقرائتكم مصطفى محمد يقود هجوم المنتخب الأولمبي فى ودية جنوب افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب التشكيل الذى سيخوض به ودية جنوب أفريقيا الثانية والمقرر لها الثامنة من مساء اليوم باستاد القاهرة حيث سيتم الدفع بالتشكيل الذى سيكون الأقرب لخوض مباريات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة و التى ستقام فى القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل .

وجاء تشكيل المنتتخب الأوليمبي المتوقع فى حراسة المرمى عمر صلاح ، و فى الدفاع : أسامة جلال ومحمود مرعى وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقى ، وفى الوسط : أحمد حمدى وغنام محمد وناصر ماهر ورمضان صبحى ووجيه عبد الحكيم ، وفى الهجوم مصطفى محمد.

وأوقعت القرعة مصر فى المجموعة الأولي مع مالى وغانا والكاميرون بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب افريقيا وكوت ديفوار وزامبيا، وتقام مباريات البطولة على ستاد القاهرة وستاد السلام.