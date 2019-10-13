شكرا لقرائتكم ميتشو يطلب تقريرا طبيا عن حالة شيكابالا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك من الجهاز الطبي للفريق تجهيز تقرير مفصل عن تطورات الإصابة العضلية التي لحقت بشيكابالا جعلته يغيب عن تدريبات الفيق طوال الفترة الماضية .

ميتشو من خلال التقرير سيقف على حالة شيكابالا وما إذا كان سيلحق باللقاء أم سيقوم بتجهيز البديل بدينا ونفسيا حتي يكون له دور مؤثر فى مباراة القمة.

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كان شيكابالا قد تعرض للإصابة فى العضلة الضامة خلال مواجهة مصر المقاصة فى الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، وأدت لغياب الفهد الأسمر عن مواجهة فريقه أمام إف سى مصر والتي تعادل فيها الفريقين بهدف لكل منها.

مازل شيكابالا يخضع فى الوقت الحالي لبرنامج تأهيل خاص، ويرغب ميتشو فى الأطمئنان على حالة اللاعب لتحديد موقفه النهائى من مواجهة الأهلى يوم السبت المقبل فى الاسبوع الرابع من الدورى الممتاز ، لاسيما وأن شيكابالا يعد من العناصر الأساسية والمؤثرة بصفوف الفريق.