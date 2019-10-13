شكرا لقرائتكم الأهلى يستفسر من اتحاد الكرة عن نقل مباراة القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُجرى مسئولو النادي الاهلي اتصالات مع اتحاد الكرة والجهات الأمنية خلال الساعات المقبلة لمعرفة حقيقة الأنباء التى ترددت مؤخراً حول نقل مباراة الفريق المقبلة أمام الزمالك إلى برج العرب بدلاً من استاد القاهرة.

كان اتحاد الكرة قد أعلن أن مباراة القمة المقرر لها السبت المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري ستقام في استاد القاهرة قبل أن تخرج تقارير إعلامية لتؤكد نقل المباراة إلى برج العرب بدلاً من القاهرة.

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ويتطلع مسئولو الاهلي لحسم هذا الملف والتأكد من الملعب الذي سيستضيف مباراة قطبي الكرة المصرية خاصة وأن الاهلي هو صاحب المباراة لذا فتحت إدارة القلعة لحمراء خطوط إتصالات مع إتحاد الكرة والجهات الأمنية لمعرفة مصير ملعب القمة.

ويحتل الاهلي قمة الدوري بـ9 نقاط من 3 مباريات خاضها ببطولة الدوري حتى الأن ، فيما يحتل الزمالك المركز الرابع بـ7 نقاط جمعهم من 3 مباريات.