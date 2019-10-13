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شكرا لقرائتكم الأهلى يستفسر من اتحاد الكرة عن نقل مباراة القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتطلع مسئولو الاهلي لحسم هذا الملف والتأكد من الملعب الذي سيستضيف مباراة قطبي الكرة المصرية خاصة وأن الاهلي هو صاحب المباراة لذا فتحت إدارة القلعة لحمراء خطوط إتصالات مع إتحاد الكرة والجهات الأمنية لمعرفة مصير ملعب القمة.
ويحتل الاهلي قمة الدوري بـ9 نقاط من 3 مباريات خاضها ببطولة الدوري حتى الأن ، فيما يحتل الزمالك المركز الرابع بـ7 نقاط جمعهم من 3 مباريات.
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