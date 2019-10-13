شكرا لقرائتكم مواعيد مباريات دور الـ16 دورى المرتبط للسلة رجال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة أحمد كامل ، عن موعد مباريات دور الـ 16 من بطولة دورى المرتبط رجال ، حيث تقام المباريات يومى 14 و 17 أكتوبر الجارى على مستوى فرق المجموعة " أ " ، بينما تقام مباريات المجموعة " ب " فى الفترة من 14 أكتوبر إلى 3 نوفمبر المقبل

ووفاق للجدول فيلتقى فى المجموعة " أ " فرق الزمالك مع القناة ، و مصر للتأمين مع أصحاب الجياد ، و سبورتنج مع طنطا، بينما يلتقى الأهلى مع الطيران

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وفى المجموعة "ب" يلتقى الجزيرة مع الشمس فى اليوم الأول ، وفى اليوم التالى سموحة مع الأولمبى ، و طلائع الجيش مع الاتصالات ، و الاتحاد السكندرى فيلتقى مع 6 أكتوبر.

يذكر أن قرعة بطولة كأس مصر أقيمت أمس ، و أسفرت عن مواجهة الأهلى مع الزمالك فى دور الـ 16 من البطولة ، لوم يتحدد حتى الان موعد انطلاق البطولة أو مكان إقامتها .