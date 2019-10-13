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شكرا لقرائتكم مواعيد مباريات دور الـ16 دورى المرتبط للسلة رجال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووفاق للجدول فيلتقى فى المجموعة " أ " فرق الزمالك مع القناة ، و مصر للتأمين مع أصحاب الجياد ، و سبورتنج مع طنطا، بينما يلتقى الأهلى مع الطيران
وفى المجموعة "ب" يلتقى الجزيرة مع الشمس فى اليوم الأول ، وفى اليوم التالى سموحة مع الأولمبى ، و طلائع الجيش مع الاتصالات ، و الاتحاد السكندرى فيلتقى مع 6 أكتوبر.
يذكر أن قرعة بطولة كأس مصر أقيمت أمس ، و أسفرت عن مواجهة الأهلى مع الزمالك فى دور الـ 16 من البطولة ، لوم يتحدد حتى الان موعد انطلاق البطولة أو مكان إقامتها .
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