شكرا لقرائتكم نوران جوهر تكشف كواليس فوزها ببطولة أمريكا المفتوحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أضافت لاعبة وادي دجلة: "كنت متوترة جدا وقلت لنفسي، أنني لم أعمل بهذا القدر من أجل ترك الأمر بهذه السهولة "، لذلك كانت كل نقطة أخبر فيها نفسي بضرورة الاستمرار لكسب مزيد من النقاط وحاولت أن أتكيف ، عدلت خطتي لأنها لم تكن ناجحة وتمسكت الفرصة .
كانت نوران جوهر قد استطاعت أن تحول تأخرخا بشوطين نظيفين أمام نور الطيب لفوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين لتتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش للمرة الأولى في تاريخها.
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