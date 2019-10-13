شكرا لقرائتكم على فرج: أمر رائع أن تكون بطولة أمريكا للاسكواش أول ألقابى هذا الموسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش، عن سعادته بعد التتويج بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، التي استضافتها ولاية فيلادلفيا.

وأكد فرج في تصريحات لرابطة اللاعبين المحترفين PSA : أمر رائع أن تكون بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش هي أول لقب لي في الموسم الجديد، وأن أحصد لقبي الثاني من هذه البطولة العريقة، لعبت للفوز فقط أمام الشوربجي وفخور بما حققته.

وقال لاعب وادي دجلة: "يوم عائلي مميز حصدت لقب البطولة كما توّجت زجتي نور الطيب بلقب وصافة السيدات، لقد لعب كل من نوران ونور مباراة رائعة.

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وعن منافسه محمد الشوربجي قال علي فرج: محمد الشوربجي حقق محمد بداية مذهلة لهذا الموسم ، فلم يُهزم في 12 مباراة متتالية، وكنت أحد ضحاياه في نهائي بطولة الصين، واستطاع أن يحصد أول لقبين في الموسم.. هما بطولتي الصين وسان فرانسيسكو.

واختتم على فرج تصريحاته، قائلاً: في النهاية أشكر الجماهير على الدعم المستمر ورأيت بعض الجماهير المصرية وهذا حفزني بشكل كبير.

كان علي فرج قد توج ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش بعد تغلبه على مواطنه محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا بثلاثة أشواط نظيفة، ليحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه.