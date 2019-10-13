شكرا لقرائتكم خبر عن الثقافة الرياضية تحتفى بنصر أكتوبر فى السويس بمشاركة شباب محافظات المواجهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الاتحاد المصري للثقافة الرياضية غدا الإثنين في محافظة السويس بالعيد السادس والأربعين لنصر أكتوبر المجيد الذي تحقق عام 1973 ، برعاية وحضور اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس التي تحتضن الاحتفالية باعتبارها واحدة من محافظات المواجهة سيناء شمال وجنوب والإسماعيلية وبورسعيد ، حيث يشارك شباب من هذه المحافظات في الاحتفالية التي رفعت شعار ( بمصرنا نحتفل وبجيشنا نفاخر وبنصرنا نزهو ) وهو الشعار الذي اطلقه الاتحاد منذ احتفاليته الأولى بنصر أكتوبر في العام 2011 ، ونفذ احتفالية كبرى في كل محافظات المواجهة بدات من أمام بانوراما أكتوبر بالقاهرة وانطلقت إلى السويس ومنها إلى الإسماعيلية فشمال سيناء مرورا ببورفؤاد وانتهاء في بورسعيد.

وتتضمن الاحتفالية ندوة كبرى يتحدث فيها اللواء الدكتور مصطفى كامل محافظ بورسعيد الأسبق ورئيس عمليات قوات الصاعقة في حرب اكتوبر واستاذ العلوم السياسية ، واللواء يسري عمارة أسد الفرقة الثانية مشاة في حرب أكتوبر والذي أسر عساف ياجوري قائد مدرعات العدو في حرب أكتوبر ويحضر الإحتفالية الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير واللواء اسماعيل الفار وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية ومحي بدير مدير عام الاتحادات النوعية ومحمود عبد العزيز مدير الإدارة ، والدكتور حسني غندر رئيس الاتحاد الرياضي للشركات والدكتور أحمد إسماعيل سكرتير عام الاتحاد ، والدكتور عماد البناني رئيس الاتحاد العام للرياضة للجميع وحمدي الخفيف رئيس اتحاد العاملين بالحكومة وطلعت عبد المنعم أمين الصندوق ورامي عبد الحميد أمين صندوق اللجنة البارالمبية وعدد من الاعلاميين