شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر بعد التتويج بأمريكا المفتوحة للاسكواش: كنت أعتقد أنه أسوأ نهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الخامسة عالميا لسيدات الاسكواش، عن تتويجها ببطولة أمريكا المفتوحة التي استضافتها ولاية فيلادلفيا خلال أكتوبر الجاري.

وقالت نوران جوهر في تصريحات لرابطة اللاعبين المحترفين PSA : كان الأمر صعباً للغاية ، وشعرت ساقي تحترق وكان الأمر كما لو كنت أقوم بسباق سريع مع نور الطيب في أول شوطين بالتحديد، وكنت أفكر "هذا هو أسوأ نهائي على الإطلاق" بعد خسارتي السريعة في البداية.

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أضافت لاعبة وادي دجلة: "كنت متوترة جدا وقلت لنفسي، أنني لم أعمل بهذا القدر من أجل ترك الأمر بهذه السهولة "، لذلك كانت كل نقطة أخبر فيها نفسي بضرورة الاستمرار لكسب مزيد من النقاط وحاولت أن أتكيف ، عدلت خطتي لأنها لم تكن ناجحة وتمسكت الفرصة .

كانت نوران جوهر قد استطاعت أن تحول تأخرخا بشوطين نظيفين أمام نور الطيب لفوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين لتتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش للمرة الأولى في تاريخها.